Canais internacionais questionam Ancine sobre brechas da nova lei Dispostos a esclarecer mais um pacote de dúvidas sobre questões pendentes à regulamentação da Lei 12.485, que estabelece regras para a TV paga no Brasil, programadores internacionais de TV tiveram mais uma reunião com o presidente da Ancine, Manoel Rangel, ontem, no Rio. As questões mais prementes ainda dizem respeito ao cumprimento de cotas de produção nacional na faixa nobre.