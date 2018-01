Canais infantis fazem disputa fora da TV

O bolo de dinheiro que André Vasco distribui aos vencedores do game show Sabe ou Não Sabe, da Band, é cenográfico. Como os prêmios - que podem chegar a R$ 3 mil - são dados no meio da rua, a produção deposita na conta do participante para que ele não seja roubado em seguida.

Por falar em grana, estar em uma novela acrescenta muitos zeros ao valor do passe de um ator. No início da carreira na TV, Mateus Solano recebeu R$ 8 mil para ser estrela da campanha de uma marca de sapatos do sul do País. Este ano, a empresa desistiu ao chama-lo novamente. O preço para tê-lo passou para R$ 150 mil.

Para homenagear as atrizes que já morreram, como Cleyde Yáconis, Nair Bello e Leila Diniz, o programa Damas da TV, do canal Viva, vai exibir imagens delas e de outras artistas das novelas no final da temporada, no dia 29 de janeiro.

Sem se esquecer das vivas, o último episódio do Damas da TV terá o trecho final da entrevista com a atriz Glória Pires.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para aumentar o intercâmbio entre as afiliadas, o canal BBC HD do Brasil vai exibir a partir de 5 de fevereiro a série Orphan Black, produzida pela BBC America. A trama conta a história de uma prostituta que entra em uma estranha conspiração ao testemunhar o suicídio de uma mulher idêntica a ela.

Depois de especulações sobre uma candidatura a governador do estado do Rio de Janeiro, o técnico de vôlei Bernardinho falou sobre o fato no Corujão do Esporte, que a Globo exibe na próxima sexta.

O que falta é a vontade. "O convite existe, mas eu não me vejo como candidato, pois não sou um homem da política. O problema não é competência nem capacidade, mas o tamanho do sapo que você está disposto a engolir. Eu dificilmente engulo uma rã", disse Bernardinho.

Samba para os olhos. Alcione dá seu depoimento para a série 100 Anos de Samba, que o Canal Brasil começa a exibir no dia 26 de janeiro. A atração vai fazer um recorte da história do ritmo desde Pelo Telefone, primeiro samba gravado no País, e relembrar compositores como Noel Rosa e Cartola. Entre as novas vozes do estilo estão Diogo Nogueira e Teresa Cristina. O projeto é dos jornalistas Tárik de Souza e Guilherme Bryan.