Canais da Globosat compram produções da Globo Os canais Multishow e GNT, da Globosat, decidiram investir na compra de atrações da própria Globo e, assim, diminuir a quantidade de aquisição de produções internacionais. Como o Multishow sempre experimentou uma grande audiência com os especiais e flashes do Big Brother Brasil - os 20 minutos ao vivo após a exibição do reality na Globo, costuma deixar o canal na liderança da TV paga -, a meta é aumentar essa parceria. Os primeiros programas a chegarem ao Multishow serão o Altas Horas, de Serginho Groisman, e o Som Brasil, mas ainda não há data definida de estréia. O GNT também adquiriu conteúdo da Globo. Entrarão na grade do canal três produções já em abril: Os Normais, para satisfazer os órfãos da série com Luiz Fernando Guimarães e Fernanda Torres; Semana do Jô, com as melhores entrevistas; e alguns quadros do Fantástico, como os produzidos por Zeca Camargo. A escolha das atrações da Globo está relacionada com o perfil dos canais, segundo a assessoria do GNT. O Multishow escolheu programas ligados à música e o GNT, os relacionados à informação e comportamento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo