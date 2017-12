Canadense Diana Krall toca de graça no domingo em SP Umas das principais vozes femininas do jazz contemporâneo, a canadense Diana Krall se apresenta de graça no domingo, ao ar livre, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Após o show do Rio de Janeiro e outro vip realizado na capital paulista, a cantora e pianista apresenta aos paulistanos o repertório de seu último álbum, ?From this Moment On?, lançado no ano passado. No disco, Diana Krall registrou ?How Insensitive (Insensatez)?, de Tom Jobim. Mas a canadense também deve mostrar outras pérolas, como ?The Look of Love?, canção que a despontou mundialmente e que foi gravada no disco homônimo, em 2001. Diana Krall é a grande atração do Telefônica Open Jazz, festival realizado pela operadora e que traz ainda alguns nomes nacionais. Antes da estrela, sobem ao palco a reconhecida Banda Mantiqueira e a Traditional Jazz Band. O início dos shows estão agendados para 10 horas. Casada com o inglês Elvis Costello (o eterno intérprete de ?She?, de Burt Bacharach, tema da comédia romântica ?Um Lugar Chamado Nothing Hill?, com Hugh Grant e Julia Roberts) e agora mãe de gêmeos, Diana Krall declarou à imprensa brasileira estar muito feliz. Para a apresentação, ela terá a companhia da The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra e promete passear por canções de sua carreira. Serviço Diana Krall - Telefônica Open Jazz. Parque Villa-Lobos, Av. Prof. Fonseca Rodrigues. Domingo, a partir das 10 horas. Entrada grátis.