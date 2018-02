Canadá faz mostra de brasileiros A comédia A Marvada Carne (1985) abre hoje no Canadá a sexta edição do BRAFFTv, Festival de Cinema Brasileiro em Toronto, sob curadoria do pesquisador Hudson Moura. Ao todo, 36 obras nacionais produzidas nos últimos dois anos, como Corações Sujos (2011), O Palhaço (2011) e 2 Coelhos (2012), participam da competição pelo troféu Golden Maple. O BRAFFTv premiará curtas, médias e longas-metragens nas categorias de melhor filme, atriz, ator, diretor e documentário, avaliados por jurados integrantes do meio audiovisual canadense, além de um júri popular para filmes de ficção. A mostra exibirá um total de 45 produções.