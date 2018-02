Canadá busca autor de cartas obscenas em nome do Papai Noel O Correio e a polícia do Canadá tentam localizar um "duende transviado" que escreveu cartas obscenas para crianças em nome do Papai Noel, disse o jornal Ottawa Citizen na sexta-feira. Pelo menos dez cartas obscenas foram entregues como resposta a meninos e meninas de Ottawa que haviam enviado mensagens para Papai Noel -- Pólo Norte -- CEP H0H 0H0. As respostas na verdade são escritas por um exército de 11 mil voluntários e empregados do Correio canadense. "Acreditamos firmemente que haja apenas um duende transviado por aí", disse uma assessora de imprensa do Correio ao jornal. O popular programa "Escreva ao Papai Noel" foi suspenso até que o autor das cartas obscenas seja localizado. No ano passado, o Correio canadense entregou mais de 1 milhão de cartas de crianças do país e do exterior ao Papai Noel. (Por David Ljunggren)