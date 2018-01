CAMPION ASSUME JÚRI EM CANNES A cineasta neozelandesa Jane Campion será a presidente do júri de curtas do 66.º Festival de Cannes, anunciaram ontem os organizadores, em Paris. Campion, única mulher a vencer uma Palma de Ouro até hoje pelo filme O Piano (1993), assume um cargo que já foi do belga Jean-Pierre Dardenne, do francês Michel Gondry e do americano Martin Scorsese. / AFP