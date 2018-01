Campanha 'Vá ao Teatro' tem ingressos a R$ 5 em SP

A campanha Vá ao Teatro começa nesta segunda-feira, 26, e vai até o dia 13 de dezembro reduzindo o preço dos ingressos de mais de cem espetáculos espalhados pela cidade de São Paulo para apenas R$ 5. "A campanha foi um sucesso no ano passado. Nós conseguimos levar pessoas que não estão acostumadas com isso. Trata-se de um projeto de popularização e criação de público", diz o diretor artístico da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APPA), Mário Masetti.

Os ingressos do Vá ao Teatro só são encontrados nos postos da campanha no Poupatempo de Itaquera, Santo Amaro e São Bernardo do Campo, além dos pontos de venda do Ingresso Rápido e da bilheteria móvel que vai circular pela cidade. "As produções não saem perdendo. Nós garantimos a reposição dos valores. Pagamos para cada ingresso comprado o equivalente à meia-entrada. É vantagem para produtores, atores e todos os envolvidos", garante Masetti.

Entre os espetáculos participantes da campanha estão "O Homem Inesperado", com Paulo Goulart e Nicete Bruno; "Cloaca", dirigido por Eduardo Tolentino de Araújo; "A Música Segunda", de José Possi Neto; "As Pontes de Madison", com os atores Marcos Caruso e Jussara Freire; além de clássicos infantis como "Chapeuzinho Vermelho" e "Os Saltimbancos".

Para esclarecer dúvidas e conferir o endereço do Poupatempo e de outros postos, acesse o site da campanha: www.vaaoteatro.org.br. "Depois que a campanha começa, outras produções acabam se empolgando e aderindo ao projeto. Até a semana que vem, queremos cobrir todas as peças da cidade", fala Masetti. As informações são do Jornal da Tarde.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Valsa Nº 6 - Viga Espaço Cênico: Rua Capote Valente, 1.323, Pinheiros. Tel. (011) 3801-1843. Sábados, às 21h; domingos, às 19h.

A Música Segunda - Teatro Vivo: Av. Dr. Chucri Zaidan, 860, Morumbi . Tel. (011) 7420-1520. Sextas-feiras, às 21h30; sábados, às 21h; domingos, às 19h.

O Homem Inesperado - Teatro Raul Cortez: Rua Dr. Plínio Barreto, 285, Centro. Tel. (011) 2626-0261. Sábados, às 21h; domingos, às 18h.

As Pontes de Madison - Teatro Renaissance: Alameda Santos, 2.233, Cerqueira César. Tel. (011) 3069-2286. Sextas-feiras, às 21h30; sábados, às 21h; e domingos, às 19h.