CAMPANA ASSINAM CENÁRIO DO SPFW Os irmãos e designers Fernando e Humberto Campana assinam a cenografia da próxima edição Verão 2013-2014 da São Paulo Fashion Week, marcada para ocorrer entre os dias 18 e 22 no prédio da Bienal de São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Os criadores vão revestir o espaço do evento com "cascatas" feitas de palha de piaçava e buriti naturais e sintéticos e entrelaçados. Mais ainda, conceberam uma espécie de campo-cenário com uma plantação natural de mandacarus, símbolo da caatinga brasileira. A Fashion Week celebra mais uma vez com essa escolha o tema da Natureza Criativa, segundo seus organizadores.