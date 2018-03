'Caminho' traz família afinada com a vilania Em Caminho das Índias, da Globo, o casal César (Antônio Calloni) e Ilana (Ana Beatriz Nogueira) defende com unhas e dentes o filho Zeca (Duda Nagle). Os atores Ana Beatriz e Antônio Calloni acham que seus personagens têm grandes chances de entrar na lista do psiquiatra Dr.Castanho (Stênio Garcia), mas até perceberem o quão anormal é o tratamento que dão ao filho, os pais continuam afinados ao estilo de Zeca. Atitudes de César como esta fazem com que seu personagem seja considerado por muitos um vilão. ?Ele tem os dois pés na vilania. Olha para as mulheres na rua, apoia o filho a bater nos outros na rua, ele é, de fato, extremamente errado.? Essa afinidade familiar já começou quando o ator Calloni resolveu emagrecer mais de 20 quilos antes de iniciar a novela de Glória Perez. Tudo para fazer o estilo ?boa pinta?e ficar mais fiel à imagem do filho protegido. ?O filho é todo ?saradão?, todo preocupado com o corpo, então não tinha como eu ser um homem descuidado, desvinculado da cafajestagem como é o Zeca. Eu me preocupei muito com esses detalhes?, diz Calloni. Além disso, o ator confessa que queria voltar à TV com uma imagem diferente da que o público conhecia até então. ?Eu queria ver um outro personagem meu na telinha, o Calloni com uma outra cara e não aquela de sempre, acompanhada de uma antiga barriguinha chata?, brinca. De cara nova, Calloni dá vida a um pai permissivo, mas capaz de usar os filhos para se dar bem. ?O César é um homem ambicioso, que não mede esforços para conquistar o que ele quer. A amizade dos Cadore é um bom exemplo,ele chegou a usar o namoro da filha Camila (Ísis Valverde), com o empresário Dario (Vitor Fasano), para tentar uma aproximação com Ramiro (Humberto Martins)?, conta. As informações são do Jornal da Tarde.