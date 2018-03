Caminho de Santiago ganha exposição de fotos em SP O Brasil é o país da América Latina que mais visita o Caminho de Santiago de Compostela, na província de Castilla e León da Espanha - região que abriga a maior parte do percurso religioso. Dessa maneira, será inaugurada hoje, no Museu Afro Brasil, em São Paulo, a mostra Itinerarium, que traz 60 fotografias e instalações que retratam ou remetem ao caminho de Santiago. São imagens realizadas por fotógrafos espanhóis e brasileiros. "O caminho é o da experiência humana", diz o curador espanhol Amador Griñó, que convidou o brasileiro Wilson Lázaro (do Museu Bispo do Rosário) para ser o co-curador da exposição. A mostra reúne obras de dois espanhóis - Ángel Marco e Eduardo Margareto - e de três brasileiros - Guy Veloso, Rodrigo Petrella e Vik Muniz (presente com duas imagens das catedrais de Burgos e León de sua série de chocolate). "Queríamos promover uma troca de olhares, de duas margens diferentes, dois limites", afirma Griñó. Depois, no sábado, o Afro Brasil vai inaugurar a mostra A Arte dos Bijagós da Guiné-Bissau, que reúne 82 peças usadas nos rituais de iniciação dos povos do arquipélago africano. São obras raras, ornamentos e máscaras (zoomórficas), feitos em madeira e com detalhes, muitas vezes, em palha e vidros, adquiridas por cerca de 200 mil pelo museu de uma coleção portuguesa, como conta o diretor do Afro Brasil, Emanoel Araújo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. Museu Afro Brasil. Av. Pedro Álvares Cabral, s/n.º, portão 10, Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Tel. (011) 5579-0593. 3.ª a dom., 10 h às 17 h. Grátis. Itinerarium - Pelo Caminho de Santiago em Castilla e Léon. Abertura hoje, às 13 h, para convidados. Bijagós - A Arte dos Povos da Guiné-Bissau. Abertura no sábado, às 13 h, para convidados. Ambas até novembro.