Caminhão de NY bate em carro de Katie Holmes e Suri Cruise

Holmes, que este mês chegou a um acordo para o divórcio do ator Tom Cruise, estava em uma Mercedes com a filha quando um caminhão de lixo do município atingiu o carro, afirmou a fonte.

Um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York disse que um acidente envolvendo uma Mercedes e um caminhão ocorreu por volta das 21h30 de segunda-feira, mas afirmou que não podia identificar os passageiros. Outra fonte, falando sob a condição de permanecer anônima, confirmou que Holmes e a filha estavam no carro.

Ninguém ficou ferido e nenhuma ação criminal deve ser aberta, informou a polícia.

Os assessores de Holmes não puderam ser contatados de imediato.

O caso do divórcio de Holmes e Cruise centrou na criação da garota Suri, de 6 anos.

(Reportagem de Joseph O'Leary)