Camila Alves e Matthew McConaughey serão pais pela 2ª vez

A modelo brasileira Camila Alves e o ator Matthew McConaughey serão pais pela segunda vez, informou o americano nesta segunda-feira, 22, em seu site.

"Camila e eu estamos esperando nosso segundo filho, com o qual trazemos mais vida ao mundo e passamos a ter algo a mais pelo que viver. O futuro mostra-se brilhante enquanto a família cresce", comunicou McConaughey em sua página na internet. O primeiro filho do casal, Levi, nasceu em julho do ano passado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Levi vai virar um irmão mais velho... Sim, alcançamos o maior milagre do mundo mais uma vez", escreveu McConaughey.

O ator, de 39 anos, e Camila, de 25, estão juntos há três anos, desde que, em junho de 2006, o protagonista de "Como Perder um Homem em 10 Dias" terminou o namoro que tinha com a atriz espanhola Penélope Cruz.

"Viva a evolução", acrescentou McConaughey em seu site, no qual convida as pessoas a "continuarem vivendo", o lema de sua grife ("Just Keep Livin").

Além da paternidade, o ator também comemora neste momento o sucesso de "Ghosts of Girlfriend Past", seu mais novo filme. A produção, recém-estreada nos Estados Unidos, é uma comédia romântica com Jennifer Garner e Michael Douglas no elenco.