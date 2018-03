Cameron Diaz nega ter acabado com casamento de ilusionista

A atriz americana Cameron Diaz negou que tenha sido uma das causas da ruptura do casamento do ilusionista Criss Angel, de 39 anos. Os advogados de Joanne Sarantakos, de 37 anos, que foi casada com Ángel por cinco anos e agora está em processo de divórcio, acusaram o ilusionista de crueldade mental, abandono de lar e de ter mantido uma relação sentimental com a atriz, conforme foi publicado pelo jornal The New York Post. "Nomeamos em nosso processo Cameron Diaz como sua amante. A citaremos assim que retorne de Nova York", assegurou Dominic Barbara, a advogada de Joanne Sarantakos. Em comunicado divulgado na segunda-feira, 2, o representante da atriz, Brad Cafarelli, diz que quando "Cameron conheceu Criss Ángel em maio deste ano, estava separado de sua mulher há mais de um ano e já tinha pedido o divórcio em 2006". "Cameron e Angel saíram quatro vezes há mais de um mês e não mantêm qualquer relação atualmente", acrescentou Cafarelli. Por último, diz que a menção do nome da atriz no processo tem apenas o objetivo de "prejudicar injusta e inutilmente a popularidade de Cameron, ao tentar envolvê-la em assuntos com os quais ela nada tem a ver". Em maio, Cameron Diaz, de 34 anos, e Ángel foram fotografados juntos em diversas ocasiões em Las Vegas, nos EUA.