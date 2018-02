Cameron Diaz e roqueiro Benji Madden se casam, diz revista

A atriz hollywoodiana Cameron Diaz e roqueiro Benji Madden se casaram em sua casa em Los Angeles na segunda-feira, 5, informou a revista People.

Cameron, de 42 anos, e Madden, 35, estavam namorando desde maio e ficaram noivos pouco antes do Natal. "Nós não poderíamos estar mais felizes para começar a nossa nova jornada juntos, cercados por nossa família e amigos mais próximos", declarou o casal à revista.

Cameron, atriz premiada com o Globo de Ouro, recentemente estrelou no filme Annie, uma reformulação do musical da Broadway de mesmo nome, vencedor do prêmio Tony em 1977. Madden é mais conhecido pela atuação nas bandas de rock Good Charlotte e The Madden Brothers, com seu irmão gêmeo, Joel Madden.

Um representante do casal disse à People que os dois se casaram em "uma cerimônia íntima em sua residência em Los Angeles". Representantes de Cameron e Madden não puderam ser imediatamente contatados para comentar o assunto.