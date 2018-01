Cameron Diaz e Justin Timberlake confirmam sua separação A atriz Cameron Diaz e o cantor Justin Timberlake confirmaram o fim de sua relação. Os dois estavam juntos há três anos e eram um dos casais de celebridades mais badalados. "Encerramos nossa relação de forma amistosa", explica o comunicado conjunto divulgado na quinta-feira em Los Angeles. A nota acrescenta que, embora o casal tenha evitado fazer comentários públicos sobre sua relação, se sentiu "obrigado a falar por causa das especulações e incorreções divulgadas pela imprensa". Os boatos incluem as informações divulgadas pela revista US Weekly de que o rompimento foi traumático e Timberlake estaria agora namorando a atriz Scarlett Johansson. Cameron, de 34 anos, e Timberlake, de 25 anos, sempre se mostraram felizes e brincalhões diante das câmeras. Mas também nunca ocultaram o desconforto com o contínuo assédio dos paparazzi. Os boatos sobre a separação começaram com maior intensidade esta semana com o começo da nova turnê de Timberlake. Cameron não assistiu ao show de estréia. Segundo a revista People, o cantor disse, no palco, que "às vezes o amor não é fácil".