Cambaio (a Seco) é a atração do Sesc Pompeia Em abril de 2001, o aguardado retorno da parceria entre Chico Buarque e Edu Lobo na composição para o teatro se concretizava, enfim, depois de 13 anos, no musical Cambaio. Com texto de Adriana e João Falcão (também dirigido por ele) e direção musical de Lenine, o espetáculo, com status de superprodução, lotou a sala do Sesc Vila Mariana e rendeu um disco que retrabalhava as músicas originais, interpretadas por Gal Costa, Zizi Possi e o próprio músico pernambucano. Agora, mais de uma década depois, o musical ganha uma releitura enxuta na montagem Cambaio (a Seco), realizada pelos jovens encenadores da Cia. Empório de Teatro Sortido e pelos músicos do coletivo de violonistas 5 a Seco, em curtíssima temporada: a estreia foi na semana passada e a peça fica em cartaz até 4 de abril, sempre às quintas-feiras, no Sesc Pompeia.