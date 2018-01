'Cama de Gato' resgata humor no horário das 18 horas

Inicialmente, o drama ficará em torno da vida de Gustavo (Marcos Palmeira). Segundo as autoras, um mocinho meio às avessas. "No começo, o pessoal não vai mesmo gostar de mim. Ele é muito arrogante", avisa o ator. Apesar de passar necessidades na adolescência, Gustavo se forma em Química e alcança o cargo de maior perfumista do País, junto ao amigo Alcino (Carmo Dalla Vecchia).

Nessa trajetória, Gustavo se casa com Verônica (Paola Oliveira), mulher ambiciosa e vilã da trama. O problema desse casamento é que Gustavo perde a noção de valores. Para frear o amigo, Alcino resolve sequestrar Gustavo e enviá-lo para um deserto, onde ele possa ficar longe de suas finanças. Para executar o plano, Alcino conta com a ajuda de Mari (Isabela Garcia), sua assistente. Rose (Camila Pitanga), faxineira de Gustavo e admiradora do patrão, escuta a conversa e tenta alertar Gustavo.

Para entrar numa festa luxuosa da empresa e avisar o patrão, Rose aluga um vestido e carrega no perfume. Gustavo fica encantado ao ver a sua faxineira bem arrumada e cheirosa. Os dois chegam a conversar, mas Alcino executa o plano com a ajuda de capangas. Gustavo fica revoltado ao descobrir que está sofrendo no deserto por conta de um plano do amigo Alcino. Longe do batente, o perfumista só consegue lembrar do cheiro de Rose. Com a ajuda de um pescador, ele retorna ao Rio de Janeiro, onde passará necessidade.

Com o amor de Rose, Gustavo irá se reerguer. Na trama, Rose é mãe de quatro filhos e ex-mulher de Tião (Ailton Graça). Apesar de estar envolvida na história dramática de Gustavo, Rose é uma das personagens do núcleo cômico do folhetim. Fã de Roberto Carlos, a faxineira passa horas cantarolando músicas do Rei. Com a amiga Taís (Heloísa Périssé) gastará muita sola de sapato no clube Esplêndido Glória. Taís será ex-mulher do atrapalhado pipoqueiro Bené (Marcello Novaes). As informações são do Jornal da Tarde.