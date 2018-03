Calvin Klein apresenta prévia para verão 2010

A firma americana Calvin Klein e seu estilista, o brasileiro Francisco Costa, apresentaram em Nova York, nesta quarta-feira, 3, uma prévia de sua próxima coleção para o verão 2010, com predominância de tecidos elaborados como o organdi, do linho semitransparente, do tule e do nylon, e estilo muito romântico.

A grife Calvin Klein, fiel ao estrito minimalismo, divulgou as linhas gerais de sua coleção feminina para o verão 2010, apresentando 24 modelos, número semelhante aos que costumam ser incluídos nas semanas da moda de cada estação.

Costa deu preferência em suas peças a tons suaves, branco, marfim, bege ou cinza claro, em combinação ao clássico preto ou cinza escuro, com pitadas de tons terra, azul profundo ou leves cítricos, e quase todos metalizados.

O estilista da Calvin Klein, firma que já completou 40 anos na indústria da moda, optou por mostrar um estilo romântico, com muitos vestidos, de decote ombro-a-ombro e tomara-que-caia, vaporosos e com comprimento até abaixo do joelho.

Suas calças retas com tops e camisas, combinados com jaquetas leves ou casacos de verão mostraram uma imagem muito feminina e etérea.

Costa também decidiu usar tecidos especiais e de textura refinada, mas muito leves, como a organza, o organdi, o tules e o nylon, que o permitiram recorrer ao uso de camadas e minidrapeados, que favorecem a silhueta feminina.

Nos acessórios, o brasileiro optou por apresentar a maioria de suas propostas com sapato plano e semiabotinado, mas não faltaram plataformas, em peles metalizadas.