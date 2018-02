Californiano come 68 cachorros-quentes em concurso nos EUA

Mais de 40 mil espectadores, alguns vestidos como hot-dogs ou frascos de ketchup e mostarda, viram Chestnut devorar a concorrência e levar para casa o seu sexto título no autointitulado Famoso Concurso Internacional de Comilança de Cachorros-Quentes do Nathan. Ele ficou 16 sanduíches à frente do segundo colocado.

"Cheguei aqui esperando conseguir 70, mas fico feliz com 68. É um recorde mundial afinal de contas, e voltarei no ano que vem para ver se consigo um a mais", disse Chestnut, de 28 anos, que mora em San José, na Califórnia.

Mas a torcida pôde saborear um recorde mundial na competição feminina, em que Sonya Thomas, apelidada de "A Viúva Negra", consumiu 45 dogões em dez minutos, superando seu próprio recorde de 41 cachorros-quentes, estabelecido em 2009.

"Vou fazer 45 anos neste ano. Eu queria comer a minha idade", disse Thomas, moradora de Alexandria, na Virgínia, que também é campeã mundial no consumo de ostras, asas de frango, peru, lagostins e mexilhões em um tempo determinado.

(Reportagem de Mathew Murphy)