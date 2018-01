Calendário vai incluir modelo ‘plus size’ pela primeira vez

ROMA - O calendário Pirelli de 2015 incluirá, pela primeira vez nos seus mais de cinquenta anos de história, fotografias de uma modelo plus size (de medidas “grandes” segundo os padrões da moda). É a americana Candice Huffine que pesa 90 quilos e tem 1,80m de altura.

“Minha presença neste número é um sinal de que as coisas estão mudando de verdade”, disse a modelo de 29 à edição italiana da revista Vanity Fair.

Com Candice, a publicação romperá o tabu de que o corpo perfeito é o que tem as medidas 90-60-90. O número será publicado em novembro com 17 mil cópias. “Justo antes de vir ao set de fotografias, pensava nisso e me vinham lágrimas aos olhos”, disse a modelo, que tem projeção internacional. “É verdadeiramente uma mudança importante”, afirma.

O responsável pelas imagens da edição é o fotógrafo Steven Meisel, famoso pelos seus retratos para a revista Vogue desde 1988. Meisel já tirou fotos de Candice para a revista em junho de 2011.

Com essa iniciativa, o calendário volta a apostar em uma proposta sugestiva, depois de no ano passado ter aproveitado fotos de Helmut Newton em 1986 que celebravam seus 50 anos.