'Cale-se' resgata a censura musical no País

9 pontos de média alcançou anteontem a estreia do policial Câmera em Ação, na Record, fazendo estrago na concorrência - o CQC ficou com 3 e o debate da RedeTV! teve saldo final de 1,3 ponto

'Minha mãe e minha sogra não me cobram, por que os outros têm de me cobrar?' Ana Hickmann, ontem, em entrevista a jornalistas, ao ser cobrada para engravidar

O grito de D. Pedro e todos os bastidores da ocasião são alvo de estudo dos professores José Murilo de Carvalho, Lúcia Bastos e Marcello Basile, que passaram 15 anos em busca dos manuscritos de circunstâncias da ocasião e agora relatam tudo ao programa Caminhos da Reportagem. Amanhã, às 22h, na TV Brasil.

A edição do grito comemorado no 7 de setembro que a TV Brasil leva ao ar em Caminhos da Reportagem mostra que o episódio foi precedido por uma intensa mobilização popular, fato comprovado por milhares de panfletos descobertos em bibliotecas do Brasil, Portugal e Estados Unidos.

A Fazenda Verão ainda não teve suas inscrições abertas. O feito começa a valer aos 7 minutos desta sexta, 7 de setembro, pelo R7, e só faz restrição a menores de 18 anos. São 16 vagas. Estreia em novembro.

Diretor da Record, Mafran Dutra disse ontem, durante a apresentação do novo Programa da Tarde, que estreia na próxima semana, que Rebelde sairá do ar em novembro, para dar lugar à nova Fazenda, mas poderá até voltar em 2013.

Sem mudar de canal: Dutra conta que a Record vai oferecer ao mercado internacional na MipCom, feira de Cannes, dentro de um mês, a novela Máscaras e as séries Fora de Controle e Davi.

Amanhã é dia do sexo, data celebrada pelo canal Sexy Hot com vinheta veiculada nos canais GNT e Multishow. A cena traz uma mulher riscando a parede com um batom para contabilizar cada relação e informa: "No Sexy Hot, a gente comemora todo dia."

Tiago Leifert não abandonará completamente o Globo Esporte durante os três meses dedicados à apresentação do The Voice Brasil, novo reality da Globo. Fará algumas reportagens e rasantes no estúdio, mas sem editar o programa.