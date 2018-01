Calcinhas de Bridget Jones serão leiloadas na internet As grandes calcinhas usadas por Renée Zellweger durante a filmagem de O Diário de Bridget Jones serão leiloadas em breve na internet com fins beneficentes. As calcinhas estão autografadas pelo ator Hugh Grant, que também deixou a seguinte mensagem: "Olá, mamãe. Carinhos e beijos", com o bordão usado por seu personagem no filme. Anna Man, que pagou cerca de 3 mil euros por elas em um leilão a favor de uma fundação conservacionista britânica, decidiu oferecê-las de novo na internet a fim de arrecadar mais dinheiro. O Diário de Bridget Jones, protagonizada por Zellweger e Grant, foi um sucesso de bilheteria em vários países. O filme tem como personagem central uma balzaquiana solitária, com vários quilos a mais, que sonha em emagrecer e encontrar um namorado. Algumas cenas do segundo filme foram rodadas nos parques londrinos, cuja conservação é a principal missão da fundação que receberá o dinheiro arrecadado. O leilão no eBay começa este domingo e durará uma semana.