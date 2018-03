Calçada da Fama de Hollywood ganha reforma e nova 'estrela' Centenas de estrelas na "Calçada da Fama" de Hollywood vão passar por uma muito necessária reforma de 4,2 milhões de dólares para reparar rachaduras e buracos, antes do 50o aniversário concorrida atração turística. Segundo informou na terça-feira um grupo de empresas de Hollywood, a calçada vai ganhar ainda uma nova estrela: a da vodca Absolut, que a receberá por tornar-se a primeira empresa a patrocinar a Calçada da Fama. De acordo com o grupo, cerca de 778 das placas cor-de-rosa feitas de bronze e "terrazzo" [material de revestimento de pisos] ao longo de quatro quilômetros de calçada na Hollywood Boulevard e adjacências precisam ser substituídas. Muitas das estrelas -- incluindo as da atriz Joan Collins, do seriado "Dynasty", do cantor Peter Frampton, do grupo Humble Pie, e dos atores Walter Matthau e Burt Lancaster -- são vistas como possíveis fatores de risco de segurança para pedestres. A Câmara do Comércio de Hollywood anunciou na terça-feira que espera levantar cerca de 4,2 milhões de dólares de dinheiro privado e público para restaurar as estrelas danificadas pelo calor, o afundamento natural do terreno e obras de construção. "Os fundadores da Calçada da Fama não poderiam ter imaginado que a criação de uma calçada de estrelas se tornaria uma grande atração que é visitada por milhões de pessoas de todo o mundo a cada ano", disse Leron Gubler, presidente da Câmara do Comércio. "A calçada é uma parte valorizada de Hollywood, e é nossa responsabilidade profundamente sentida garantir sua preservação para o futuro." A Calçada da Fama de Hollywood começou a se formar em 1958 com algumas poucas estrelas a título de demonstração e foi lançada oficialmente em novembro de 1960. Hoje ela já inclui 2.365 estrelas das categorias da televisão, rádio, teatro, cinema e música e é uma das maiores atrações turísticas de Los Angeles. As celebridades escolhidas para serem homenageadas com uma estrela são eleitas por um comitê. A Absolut Vodka foi a primeira empresa a tornar-se "Amiga da Calçada da Fama". O tamanho da contribuição feita pela empresa ao programa de restauração não foi divulgado, mas a companhia receberá uma estrela honorária diante do Kodak Theatre, onde acontece a cerimônia anual de entrega dos Oscar.