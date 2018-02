Calabresa fará jornalismo ficcional no CQC Não chega a ser um Furo MTV, como ela fazia na antiga casa, mas Dani Calabresa terá a missão de apresentar notícias ficcionais no quadro que faz dela a mais nova integrante do CQC, na Band. Para a nova seção, que usa informações reais como fonte de inspiração, Calabresa dará expediente gravado em estúdio, ao lado dos três apresentadores da bancada - Marcelo Tas, Marco Luque e Oscar Filho.