Caixeiro- Viajante, imperdível

15H55 NA GLOBO

(The Seeker: The Dark Is Rising). EUA, 2007. Direção de David L Cunningham, com Alexander Ludwig, Christopher Eccleston, Ian McShane.

Homem descobre ser o último herdeiro de uma linhagem de guerreiros imortais que dedicam suas vidas para lutar contra as forças do mal. Ele se depara com grandes desafios ao mesmo tempo em que cresce a escuridão e aumentam os poderes malignos. Ação para gurizada. Reprise, colorido, 94 min.

Algo como a Felicidade

22 H NA CULTURA

(Stestí). Alemanha, República Checa, 2005. Direção de Bohdan Sláma, com Tatiana Vilhelmová, Pavel Liska e

Anna Geislerová.

A emissora exibe agora a versão dublada do filme apresentado com legendas na quarta-feira. Monika, Toník e Dasha cresceram juntos no mesmo conjunto habitacional, no subúrbio de uma pequena cidade da República Checa. Já adultos, eles buscam meios distintos para viver. Monika espera um dia reencontrar o noivo, que partiu para os Estados Unidos em busca de dinheiro e sucesso. Toník vive com sua tia excêntrica, com quem tenta manter a fazenda da família. Já Dasha tem dois filhos e um amante casado, estando sempre à beira do desespero. Quando seu estado piora, ela é hospitalizada, o que faz com que Monika e Toník se aproximem. As referências são poucas, mas, como é exibido no horário da Mostra Internacional de Cinema, acredita-se que tenha qualidade. Reprise, colorido, 101 min.

5 Frações de Uma Quase

História

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 2007. Direção de Armando Mendz, Cristiano Abud, Cris Azzi, Guilherme Fiúza, Lucas Gontijo e Thales Bahia, com Cláudio Jaborandy, Cynthia Falabella, Gero Camilo, Jece Valadão.

Filme coletivo, que nasceu da vontade de um grupo de realizadores que acumula, em diversas funções técnicas, experiência profissional em longas, curtas, videoclipes e comerciais publicitários. Na primeira história, Carlos é um fotógrafo que tem adoração por pés femininos. A segunda trata de um homem que se projeta em personagens de filmes da televisão, o que o faz realizar uma viagem entre o delírio e a realidade. Já na terceira, um funcionário burocrático de um tribunal de Justiça é chamado às pressas para um encontro às escondidas com um juiz veterano. A próxima história é sobre um homem que trabalha em um matadouro. Ele nota que seu casamento está em crise, até que descobre a traição da esposa. E na quinta e última história, uma secretária desiludida, em busca do casamento, marca um encontro às escuras com rapaz que conhece por meio de um programa de rádio. Todos esses cinco personagens terão suas vidas modificadas a partir de um quente fim de semana. Reprise, colorido, 96 min.

A Mosca

23 H NA REDE BRASIL

(The Fly). EUA, Canadá, 1986. Direção de David Cronenberg, com Jeff Goldblum, Geena Davis.

Jovem e excêntrico cientista trabalha em uma nova invenção, o teletransporte. Sua namorada, uma jornalista, acompanha o projeto. Durante um teste, ele não percebe a presença de uma mosca dentro da cabine de teletransporte. Assim, os padrões moleculares dele e do inseto se misturam. Aos poucos, ele vai sofrendo transformações que afetam seu corpo e mente, resultando em uma terrível mutação. Refilmagem de um clássico do terror (A Mosca da Cabeça Branca, de 1958, com Vincent Price), em que Cronenberg não deixou a peteca cair: a fria tecnologia não consegue impedir que o homem se transforme em um enorme inseto. E, se no original o desfecho era ao mesmo tempo terrível e risível (uma mosca com uma cabeça humana, presa a uma teia de aranha, gritando por socorro), aqui é não menos que horripilante. Reprise, colorido - 100 min.

Caixeiro-Viajante

0H15 NA CULTURA

(Salesman). EUA, 1968. Direção de Albert Maysles, David Maysles, Charlotte Zwerin, com Paul Brennan, Charles McDevitt, James Baker, Raymond Martos.

Documentário sobre quatro vendedores de Bíblias, de porta em porta, que trabalham entre a propaganda enganosa e o desespero. Paul "Texugo" Brennan, Charles "Trapaceiro" McDewill, James "Coelho" Baker e Raymond "Touro" Martos são assim apelidados devido à sua maneira de vender. Sua missão é simples: convencer as pessoas a comprar o que chamam "ainda o livro mais vendido no mundo". Embora os compradores sejam na maioria da classe média e operária - católicos recomendados pela igreja local -, vender uma Bíblia de luxo exige uma técnica agressiva. Considerado um clássico do documentário, Caixeiro-Viajante é aparentemente engraçado, mas encobre a tristeza pelo desespero enfrentado por algumas pessoas para conseguir trabalhar. Albert Maysles é autor de outros importantes documentários como Gimme Shelter e What's Happening! The Beatles in USA!, nova versão de The Beatles: The First US Visit. Imperdível. Reprise, colorido, 90 min.

Apartamento 1303

2H30 NA REDE BRASIL

(Apartment 1303). Japão, 2007.

Direção de Ataru Oikawa, com

Eriko Hatsune, Yuka Itaya.

Um apartamento bonito e bem localizado está disponível para alugar. Mas o suicídio recente ali, de uma mulher, dificulta a sua locação. Reprise, colorido, 157 min.