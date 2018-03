Caixa luxuosa de DVDs celebra Alfred Hitchcock Nos anos 1990, uma pesquisa feita com diretores de todo o mundo apontou Alfred Hitchcock como o maior e o mais influente autor de cinema. Em agosto deste ano, outra pesquisa, do American Film Institute, subverteu velhos conceitos consagrados. "Cidadão Kane", de Orson Welles, e "O Encouraçado Potemkin", de Sergei M. Eisenstein, que sempre lideraram as pesquisas, deixaram de ser os maiores filmes de todos os tempos e foram substituídos por um novo campeão - "Um Corpo Que Cai", "Vertigo", do mestre do suspense.