Caixa de DVDs resume vida do artista Filme que reuniu a dupla famosa de Je T"Aime Mois non Plus, hino erótico dos anos 1960, Slogan é um dos três DVDs da caixa dedicada pelo selo Magnus Opus ao compositor, ator e diretor Serge Gainsbourg. Ele aparece como ator em Slogan, como diretor de Paixão Selvagem e cantando clássicos como La Javanaise em Serge Gainsbourg - Musicale, compilação de clips em que ele faz duetos com Brigitte Bardot e Anna Karina, dois ícones da nouvelle vague. Slogan não foi dirigido por ele, mas poderia. Tem o mesmo ceticismo da primeira incursão de Gainsbourg na direção, Paixão Selvagem (1976). Nela, um caminhoneiro gay (Joe Dalessandro) se apaixona por uma garçonete de um bar de beira de estrada e experimenta uma relação um tanto ambígua, reproduzindo o caso violento que mantém com seu companheiro de trabalho. A cena mais demorada é a que dá título ao filme no original (Je T"Aime Mois Non Plus). Nela, Jane Birkin e Dalessandro dançam ao som da libertária canção de Gainsbourg. Slogan (1969) tem um publicitário (o próprio Gainsbourg) que troca o casamento por uma aventura com garota mais nova em Veneza. O filme de Pierre Grimblat é menos ambicioso que o de Gainsbourg. Já o DVD musical vale como síntese de sua carreira de compositor.