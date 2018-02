Caixa de CDs pelos 40 anos do primeiro Jorge Mautner lançou o primeiro e cultuado álbum, Para Iluminar a Cidade, em 1972. Para celebrar os 40 anos do disco, ele pretende reunir seus trabalhos musicais numa caixa de CDs em 2012. Primeiro disco pirata "sem ser pirata" dentro de uma grande gravadora, Para Iluminar foi gravado ao vivo e vendido por um valor abaixo da média do mercado, provocando boicote das lojas. Seguiram-se outros dois, Jorge Mautner (1974) e Mil e Uma Noites de Badgá (1976), na Philips. Depois vieram Bomba de Estrelas (1981), produzido por Chico Neves e Liminha na Warner, e Árvore da Vida (com Nelson Jacobina), pelo selo Geleia Geral, de Gilberto Gil. Mautner voltou à Polygram (ex-Philips) com Antimaldito (1985) e depois lançou uma série de álbuns independentes por pequenas gravadoras.