Caixa com seis discos reúne 47 episódios de <i>Os Normais</i> Diálogos impagáveis, situações e personagens absurdamente engraçados. Difícil acreditar que a escritora que ajudou a criar Os Normais é a mesma dos pretensamente sérios Saia Justa e Irritando Fernanda Young. Enfim, o texto dela e de Alexandre Machado era bom, mas o humorístico deu certo por uma conjunção de qualidades, evidentemente com o desempenho de Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães à frente como o casal central. Revendo alguns dos 47 episódios que permaneciam inéditos em DVD - reunidos em seis discos na caixa Os Normais - As Gargalhadas Que Faltavam (Som Livre) -, é notável como o alto padrão do elenco, e sua capacidade de improviso, aprimora a piada mais grosseira. Os episódios da primeira temporada estão entre os melhores, com convidados à altura como Cláudia Raia, Bruno Garcia, Cláudia Abreu, Regina Casé, Maria Luiza Mendonça e Giulia Gam em atuações hilariantes, interpretando personagens entre cruéis, debochados e patéticos. O clássico momento de Luiz Fernando imitando uma garça está incluído. Ele sozinho já é bem engraçado.