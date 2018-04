Caetano Veloso usa cílios postiços, na capa da 'Rolling Stone'

É festa. Caetano Veloso comemora seus 65 anos, usando batom, rímel e cílios postiços para tirar retrato para a versão nacional da revista Rolling Stone. A chamada de capa da 11.ª edição da revista é Um homem chamado Caetano - Sexo é assunto central na minha vida, que traz entrevista do jornalista Marcus Prieto e ensaio fotográfico de Daniel Klajmic. Para Caetano, a questão sexual "não tem nada a ver com ser atleta sexual, nem obcecado por sexo. Pelo contrário: reconhecendo que é um absoluto, o sexo basta que se dê". Fala também sobre o conteúdo homoerótico da música Amor Mais Que Discreto e da polêmica que causou. "São dois caras brincando, dois caras curtindo o sexo deles, um com o outro" diz, reforçando que sua intenção não era provocar: "É um tema meu. Não ia deixar isso de fora". Lula é a Madonna O fim do casamento com Paula Lavigne é abordado também quando o cantor comenta sua música Odeio. "Se você sofre uma perda amorosa e o mar está violentamente azul, e as pessoas que passam são bonitas, isso dói muito mais. O único jeito de você lembrar daquela pessoa que você ama, e a intensidade de amor real, é poder sentir que odeia aquela pessoa na exuberância das outras coisas". Caetano nos seus 65 anos e a Tropicália, movimento do qual é um dos signatários, chegando aos 40. Tema para o artista discorrer longamente, falando do amigo e companheiro Gilberto Gil, hoje também ministro da Cultura. Religião e política também entram nas questões abordadas por Caetano nesta entrevista: "Não consigo me identificar com as pessoas que se apóiam na crença religiosa, em que a opressão se exerce de uma maneira indiscutível. É um terreno propício para enganação". "O Lula é a Madonna. Ele se coloca bem para manter o sucesso de ter chegado à presidência. A sensação que a gente tem até hoje é que ainda estamos na festa da posse do Lula", finaliza o cantor. A Rolling Stone traz ainda um perfil do Guns n' Roses, registra os 30 anos sem Elvis com um passeio por Tupelo e Memphis, um perfil da cantora Céu, entre outras reportagens.