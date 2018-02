Caetano Veloso recebe Grammy pelo conjunto da obra

Pelo conjunto de sua obra de cinco décadas, Caetano foi escolhido a personalidade do ano da edição 2012 do Grammy Latino, realizada em Las Vegas. O único brasileiro que o antecedeu na honraria (ano passado concedida à pop star colombiana Shakira) foi o amigo Gilberto Gil, isso em 2003.

O Brasil, que nunca deu muita bola para o Grammy, não vai assistir quando o compositor baiano for o centro de uma gala pré-cerimônia nesta quarta, fechada a câmeras, durante a qual ele será reverenciado - a premiação oficial acontece na quinta-feira. Artistas de diferentes estilos e procedências, como Natalie Cole, Nelly Furtado, Juan Luís Guerra, Juanes e Enrique Bunbury vão cantar seu repertório - as músicas não foram divulgadas, para manter o espírito de surpresa ao homenageado.

Maria Gadú, Seu Jorge e Alexandre Pires formam a turma brasileira, desfalcada de última hora por Ivete Sangalo, que quebrou um osso do pé e desertou. Caetano fechará a festa no centro do palco, com "Não Identificado" - a preferida de seus pais.

Na quinta-feira, o TNT transmite ao vivo, a partir das 23 horas, a cerimônia do Grammy Latino, da qual ele também vai participar. Com o músico cubano Arturo Sandoval, vai de "Odara" e a canção porto-riquenha "Capullito de Aleli", do CD em língua espanhola "Fina Estampa" (1994).

O Grammy Latino tem 13 anos. O Grammy original - mais prestigiosa premiação da indústria da música -, 54. Caetano possui oito gramofones dourados do primeiro tipo e dois do segundo. Nessa edição do Latino, concorre em quatro categorias.

Milton Nascimento, outro septuagenário de 2012, e Toquinho também serão laureados. Com outros artistas da região, receberão da Academia Latina de Gravação o Prêmio à Excelência Musical, em cerimônia nesta quarta também, sem exibição pela TV. As escolhas saem de uma votação entre os integrantes da direção da Academia.

Disputa brasileira - Chico Buarque x Michel Teló; CPM 22 x Ira! e Ultraje a Rigor; Gaby Amarantos x Dominguinhos. São alguns dos embates nas categorias dedicadas ao Brasil pelo Grammy Latino (são 7 categorias, de 40). A de melhor canção é a mais eclética: "Querido Diário", de Chico, concorre com "Ai Se Eu te Pego", "Amor É Pra Quem Ama" (gravada por Lenine), "Ainda Bem" (por Marisa Monte) e "A Doida" (por Seu Jorge). Serão premiados CDs de rock, samba/pagode, MPB, sertanejo e "de raiz" (Gaby, Dominguinhos, Daniela Mercury, Jammil e Oswaldinho do Acordeon estão nessa disputa). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.