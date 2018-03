Caetano Veloso participa da Balada Literária 2011

Caetano Veloso confirmou presença na edição de 2011 da Balada Literária, que será realizada entre os dias 16 e 20 de novembro, em São Paulo. Em 2011, o poeta Augusto de Campos, que comemora 80 anos, será o homenageado do evento. A entrada é gratuita.

O cantor e compositor participará de um bate-papo marcado para dia 17, às 17h30, no Centro Cultural b_arco. Mediado por Claudynei Ferreira, o encontro tem como objetivo promover uma conversa informal entre Augusto e Caetano Veloso.

Grandes nomes da literatura já passaram pelo evento, que chega ao seu sexto ano. Antonio Cândido, Adélia Prado, João Ubaldo Ribeiro, Lygia Fagundes Telles, Luis Fernando Verissimo, Mário Prata e Paulo Lins são alguns dos principais nomes.

Em 2011, além das presenças de Caetano Veloso e do homenageado Augusto de Campos, o evento contará com as participações de João Gilberto Noll, Fabricio Carpinejar, Jorge Mautner, Walter Franco e Tom Zé.

SERVIÇO

Balada Literária 2011

De 16 a 20 de novembro

Entrada franca

Centro Cultural b_arco

Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 426 - Pinheiros

Tel.: (11) 3081-6986

Confira a programação completa da Balada Literária no site: www.baladaliteraria.zip.net