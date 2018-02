Caetano Veloso lança 'Abraçaço', seu 49.º álbum A trilogia está encerrada. Depois de mudar de rumo e praticamente romper com um formato tradicional de canção que marcou suas grandes obras, Caetano Veloso fecha uma temporada iniciada em 2006 com o disco "Cê", seguida em 2008 com "Zii e Zie" e finalizada agora, com "Abraçaço" - todos gravados com arranjos e acompanhamentos da Banda Cê, um trio de sonoridade seca, roqueira e experimental formado pelo guitarrista Pedro Sá, o baterista Marcelo Callado e o baixista Ricardo Dias Gomes. "Eu adoro trabalhar com eles, pode ser que continue, mas esse modo de fazer fecha-se aqui", disse Caetano em entrevista no fim da tarde de quarta-feira, no Hotel Emiliano, em São Paulo.