Caetano Veloso escreve sobre Eduardo Campos

Caetano Veloso escreveu em seu Facebook pessoal uma mensagem sobre Eduardo Campos - morto nesta quarta-feira, 13, em um acidente aéreo. "Me vi de repente cansado demais das esperanças ligadas ao Brasil", escreveu Caetano, após ver a notícia da morte do político na TV.

Leia o depoimento completo do músico e compositor:

"Parece incrível que eu tenha conhecido Eduardo Campos quando ele era criança. Olhando as responsabilidades que ele assumiu (e das quais deu conta com folga) , sinto-me um menino diante de um adulto. Mas percebi o peso dos anos ao ver na TV a notícia insuportável de sua morte: me vi de repente cansado demais das esperanças ligadas ao Brasil. São muitas décadas de teimosa aposta no país em que nasci. Que tenha morrido aos 49 anos um líder como Eduardo parece sinal de negação de quaisquer possibilidades. Esboça-se o gesto de um político que prometia ver com coragem as complexidades de nossa vida, desafiando a polaridade empobrecedora dos grupos majoritários estabelecidos, e vem a foice do destino dizer que não. Sinto como se se evidenciasse a inviabilidade de superação dos nossos problemas. A hora é de luto. Acompanhar Marina Silva em suas palavras de pesar; seguir leal ao tom de dignidade que ela, ao aproximar-se de Eduardo, adensou no nosso enfermo cenário político; chorar com a mãe, a mulher, os filhos, os parentes todos de Eduardo (essa família tão merecidamente amada do povo pernambucano e do meu coração); e tentar, com paciência, reaprender que pode-se perder a fé e a esperança mas que a caridade (o amor) não morre - e assim redime sempre as outras virtudes."