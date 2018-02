Caetano Veloso encerra turnê italiana em Veneza

Caetano Veloso encerrará sua turnê pela Itália na cidade de Veneza, no próximo dia 8. O último show do cantor será no teatro La Fenice, depois de ter passado por Roma, Milão, Turim e outras localidades, com o melhor do seu último álbum Cê ao vivo, lançado em 2006. Além de canções do novo disco, Caetano apresenta clássicos de seu repertório, executados em tom mais moderno e "elétrico". A banda que o acompanha é composta por Ricardo Dias Gomes (baixo e teclado), Marcelo Callado (bateria) e Pedro Sá (guitarra), que também é produtor do último álbum, junto com o cantor. Caetano Veloso tem um grande público na Itália, e chegou a gravar, em 1999, o disco ao vivo Omaggio a Federico e Giulietta, no Teatro Nuovo de Dogana (República de San Marino, ao noroeste da península italiana). O álbum, como diz o título, é uma homenagem ao cineasta Federico Fellini e à atriz Giulietta Masina, esposa do diretor italiano e protagonista de muitos de seus filmes. O disco ao vivo, que contou com a participação do violoncelista carioca Jacques Morelenbaum, teve boa repercussão na Itália e Brasil, traduzindo a sensibilidade característica de Caetano e dos próprios homenageados.