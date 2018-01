Caetano Veloso e Paula Lavigne lideram movimento de artistas contra Temer

Caetano Veloso e Paula Lavigne lideram desde o mês passado um movimento de artistas e profissionais da TV e da música que se manifestam pelo "Fora, Temer", pedindo que a Câmara dos Deputados aceite a denúncia contra Michel Temer. Nas últimas horas, as postagens do grupo se tornaram mais frequentes (veja abaixo).

É a primeira vez que o Legislativo analisa a admissibilidade de acusação contra um presidente no cargo. A votação deve ocorrer na tarde desta quarta-feira, 2.

Os vídeos fazem parte da ação "342 Agora", em referência ao número de votos necessários para que a denúncia passe na Câmara. Veja alguns dos posts recentes de Caetano e Lavigne:

Chegou a hora da verdade! Amanhã acontece a votação que decide se a Câmara dos Deputados aceita ou não as denúncias contra Temer. O Brasil estará de olho em vocês, deputados! Acesse 342agora.org.br e vamos continuar a pressão! Postem, repassem e compartilhem! #XôVampirão #342Agora Uma publicação compartilhada por Caetano Veloso (@caetanoveloso) em Ago 1, 2017 às 2:03 PDT

Muitos deputados bloquearam o recebimento dos emails do site #342agora , então vamos p as redessociais deles pressionar pra q #foratemer seja julgado! #xôvampirão Uma publicação compartilhada por Paula Lavigne (@paulalavigne) em Jul 16, 2017 às 1:33 PDT

Chegou a hora! Está nas mãos da Câmara dos Deputados a decisão se Michel Temer será ou não investigado pelo crime de corrupção passiva. Apenas com a mobilização de todos podemos pressionar os deputados para que digam SIM À INVESTIGAÇÃO de Temer. Acesse a plataforma 342agora.org.br, se informe sobre a posição dos deputados do seu estado, e pressione pela investigação! Pela primeira vez na história do Brasil um presidente é acusado de corrupção. Precisamos bater a meta de 342 votos para que Temer não saia impune. #342Agora #xôvampirão Uma publicação compartilhada por Paula Lavigne (@paulalavigne) em Jul 10, 2017 às 2:00 PDT

#342agora #xôvampirão Uma publicação compartilhada por Caetano Veloso (@caetanoveloso) em Ago 2, 2017 às 6:11 PDT

Os encontros de artistas na casa de Caetano e Paula para discutir o momento político já se tornaram tradicionais, conforme uma reportagem do Estado do início de julho.

A plataforma #342 tem o objetivo de pressionar a votação, indicando os contatos de cada parlamentar, com e-mail e telefone do gabinete - dados públicos no site da Câmara - e páginas das redes sociais. Segundo a organização, a ação não tem vínculo com nenhum partido.