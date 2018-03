Caetano lança novo CD após divulgar músicas em shows

A sonoridade foi desenvolvida com a banda Cê: o guitarrista Pedro Sá (diretor do projeto, com Moreno Veloso, filho do compositor), o baixista e tecladista Ricardo Dias Gomes e o baterista Marcelo Callado, jovens que se juntaram para o CD ''Cê'' (2006), o que ficou conhecido como o ?disco de rock? do baiano.

Antes disso, quando ainda preparava ''A Foreign Sound'' (2004), Caetano sonhava com um CD de sambas, ?do pagode baiano até a bossa nova mais refinada, passando por formas bem tradicionais de samba carioca, voltando à coisa de samba de roda, chula do Recôncavo, de uma maneira mais pura?, como ele explica. Mas o encontro com os ?meninos? mudou o rumo do que se seguiria.

''Zii e Zie'' (tios e tias, em italiano) não é um ?disco de samba?, tampouco é ?dominado pelo samba?. No lugar do cavaquinho, pandeiro, tamborim e companhia, o trio guitarra-baixo-bateria, além do violão de Caetano. Dez das 13 faixas saíram de seu instrumento e foram trabalhadas com os músicos depois - o que acontecia em ''Cê''. Não se trata de mera continuação, mas de um ?aprofundamento? da experiência anterior - ?Zii e Zie não será ir mais fundo no que há no Cê, mas ir a lugares aonde o Cê não foi?, ele escreveu no blog.

Duas faixas-chave para compreender esse caminho são regravações: Incompatibilidade de Gênios, de João Bosco e Aldir Blanc, e Ingenuidade, do sambista carioca Serafim Adriano, curiosamente também regravada por Bosco (entrará no seu CD a ser lançado em breve). Ambas são de ''Clementina de Jesus - Convidado Especial: Carlos Cachaça'', de 1976, e estavam vivas na memória de Caetano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Perdeu, Sem Cais, Por Quem?, Lobão Tem Razão, A Cor Amarela, A Base de Guantánamo, Falso Leblon, Tarado Ni Você, Lapa e Diferentemente são canções testadas nos shows da série Obra em Progresso. As apresentações lotaram o Vivo Rio e o Teatro do Leblon e deram o que falar, assim como o blog, que chegou a reunir comentários de mais de 500 pessoas num só post. Para Caetano, a divulgação prévia não diminuiu o interesse pelo CD. As informações são do Jornal da Tarde.