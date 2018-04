Cães matam homem na casa do ator Ving Rhames

Cães, supostamente pertencentes ao ator Ving Rhames, de Missão Impossível, atacaram e mataram um caseiro na propriedade do artista em Los Angeles, na segunda-feira, segundo a polícia. O caseiro, cujo nome não foi divulgado, foi achado morto no gramado da casa de Rhames no sofisticado bairro de Brentwood, segundo Sandra González, da polícia local. "Esta manhã, às 7h15, recebemos um chamado sobre um cadáver. Achamos o corpo de um homem, de aproximadamente 40 anos, sobre o gramado frontal, que havia sido destroçado por cães", disse ela, acrescentando que não havia mais ninguém ali quando a polícia chegou e que os quatro cães, que ela identificou como mastins, foram recolhidos pelas autoridades. Segundo ela, Rhames não estava na casa quando a polícia chegou. Rhames co-estrelou os três filmes da série Missão Impossível, ao lado de Tom Cruise, e atuou também em Pulp Fiction (1994), de Quentin Tarantino.