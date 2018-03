'Caderno 2' investe em mais música aos sábados A partir de amanhã, o Caderno 2 publicado aos sábados passará a se chamar Caderno 2+Música. Assim, com o novo Sabático, os sábados terão dois cadernos culturais. O C2+Música busca uma nova relação com leitores dos mais diversos gêneros ? do samba ao eletrônico, do erudito ao rock ? com reportagens especiais, novas seções, novos colunistas e críticas de shows, CDs e DVDs, além de dicas de artistas que valem a pena buscar na internet. A integração de mídias será uma marca. Além do recurso já usado de se disponibilizar no portal faixas e vídeos relacionados às matérias, serão destacadas seções que envolvam web, jornal e a Rádio Eldorado, criando uma relação, menos passiva e mais instigante com o leitor.