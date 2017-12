Cadeiras femininas

Há quem ache que exagero quando digo que venho da Idade Média. Para convencer os incrédulos, poderia argumentar que na Belo Horizonte da minha adolescência havia mais de um pintor pré-renascentista em atividade. Mas fiquemos no terreno do comportamento. Bom comportamento, obrigatoriamente.

Até onde a vista alcançava, excetuada a do ginecologista, noiva de família não havia que não estacionasse no altar o item eliminatório de um hímen zero km. Nos jornais, gay era anormal, invertido, na melhor das hipóteses pederasta. Maconheiro, necessariamente preto e pobre a pitar erva maldita num terreno baldio. Hoje você sabe como é. Quem mandou acabarem com os terrenos baldios?

A esse propósito, aliás, outra vez me lembro de meu bisavô Francisco Furquim Werneck, que, prefeito do Rio de Janeiro na última década do século 19, proibiu um incipiente jogo de azar que se praticava no antigo zoológico do então Distrito Federal, em Vila Isabel. Escorraçado, o jogo do bicho cruzou os portões e se esparramou pelo Brasil. Entre os muros do zoológico, porém, justiça seja feita ao bivô, nunca mais se praticou a modalidade de contravenção bolada por João Batista Vianna Drummond, o barão de Drummond – futuro parente de um poeta que em 1902 irá nascer, como ele, na mineira Itabira do Mato Dentro.

E põe mato naquilo. Na família de minha mãe, que nem era a mais conservadora das Gerais, eu vi, nos anos 1950, narizes se torcerem quando as bocas se ocupavam da deletéria instituição da “moça de faculdade” – rótulo pespegado às gatas-pingadas que, achando pouco o diploma de normalista, ousavam seguir adiante, no ambiente moral e politicamente daninho, e sobretudo masculino, da universidade, em vez de se contentarem com algum ornamental curso “espera-marido”.

Na minha vez, ao menos havia presença feminina nos bares que a moçada classe média frequentava, nenhum deles, sintomaticamente, a céu aberto. Lembro-me do poeta Emílio Moura queixar-se do caráter tiranicamente masculino dos cafés nos quais sua patota, a mesma de Drummond, não o barão, batia ponto, na Beagá dos anos 1920. O doce Emílio só foi ter o gostinho do café com moça ao ser incorporado, quarentão ou quase, pela fornada literária seguinte, a de Fernando Sabino, Otto Lara Resende, Paulo Mendes Campos e Hélio Pellegrino, em cujas mesas já se viam cadeiras femininas. Mas só nas mesas, pois a ditadura da moral cristã seguia braba. Vias de fato, apenas com as fulanas com quem convinha não casar.

Tortuosa, a logística sexual na Belo Horizonte da década de 1940. Em Um Artista Aprendiz, romance autobiográfico de Autran Dourado, há um camarada que precisa recorrer às horas ociosas do consultório dentário de um amigo para consumar o oposto de uma extração. Para os demais fins, em todo caso, a roda de Autran admitia moças de fino trato, algumas das quais acumulando funções de musas e de aspirantes à literatura.

Nenhuma, naquele grupo, cintilou mais intensamente que a morena Vanessa Netto, cuja beleza não apenas física haveria de reverberar, madura mas imarcescível, numa geração que viria bem mais tarde, a de Silviano Santiago, que para ela abrirá largo espaço, com fotografia, inclusive, no romance Mil Rosas Roubadas, na condição de guru do protagonista Ezequiel Neves.

Mas fiquemos, aqui, com o fascínio que Vanessa Netto exerceu sobre a geração de Autran – um dos raros, ali, que não caíram de paixão por ela. Um time do qual Murilo Rubião (que lhe dedicará Os Dragões e Outros Contos), Hélio Pellegrino, Sábato Magaldi e Wilson Figueiredo, pelo menos, tiveram seu momento de titular solitário. Mas a nenhum deles (se ficção não há nessa passagem do romance de Silviano) foram concedidos os finalmentes do amor.

Com ciúme fingido ou não, Rubem Braga registrou numa crônica de 1948 a excitação que se apossava da mineirada literária à beira-mar quando a musa coestaduana pousava no Rio de Janeiro. Vale transcrever:

“É de vê-los, os mineiros, quando uma tarde se telefonam e se dizem – que a Vanessa chegou. Durante dois, três dias, sempre que se encontram na rua ou em um bar, eles se detêm um instante como duas formigas que se cumprimentam e anunciam que a Vanessa está aí. Eu jamais vejo Vanessa, mas sei que ela veio magra ou cortou os cabelos ou engordou; creio que nenhum deles namora Vanessa, mas a presença de Vanessa e mesmo a simples iminência da presença de Vanessa é uma espécie de senha que os faz estremecer”.

Pena ter tido fim tão triste a musa suprageracional que, retardatário, não pude alcançar. Publicou contos que Autran Dourado achava “bem interessantes”, mas não foi adiante. Um dia enamorou-se de um venezuelano e, ao sabor da carreira do marido, gerente de hotel, viveu em mais de uma cidade estrangeira – a última delas, Nova York, onde a infelicidade a conduziu ao alcoolismo e culminou na morte por atropelamento. Pouco antes, de passagem por Belo Horizonte, conta-me Olívio Tavares de Araújo, Vanessa Netto engastou esta pérola numa entrevista: “Viver é maravilhoso. Pena que tenha que ser todos os dias”.

Quem de bom senso não assinaria embaixo?