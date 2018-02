Cada ponto no Ibope sobe 2 mil lares em SP

Guimarães protagonizam uma nova série - de comédia, claro - na Globo, com previsão de estreia para abril. O projeto é cotado para as noites de quinta-feira, naquele horário que pertenceu à Grande Família por 14 anos.

Antes disso, Ingrid chega ao Fantástico com uma microssérie sobre consumo: Compro, Logo Existo. É o mesmo foco da série que ela retoma hoje, no GNT, com a estreia da 2.ª temporada de Além da Conta.

Por falar em Fantástico, o programa se desdobrou em mil invenções em 2014, com estreia de cenário e quadros que logo foram engavetados, e sobreviveu a duras penas no Ibope: o programa fechou 2014 com 19 pontos na Grande São Paulo, ante 19,2 de 2013, 19,7 em 2012 e 21 pontos em 2011. Desde 2003, quando fez 36,3 pontos de média anual, o "show da vida" cai ano a ano no Ibope.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já é carnaval na TV: a equipe do Band Folia está devidamente escalada para a temporada a seguir. Em Salvador, Patrícia Maldonado e Luiz Bacci se acotovelam no circuito Barra-Ondina, e Lígia Mendes fica no Campo Grande.

Ainda no Band Folia, Téo José comanda o Galo da Madrugada, no Recife, enquanto André Vasco e China fazem plantão no Marco Zero. E, para ninguém dizer que não há Sudeste no carnaval da Band, Monica Apor fará a cobertura do eixo São Paulo-Rio.

Angry Birds ganha espaço no Gloob para sua 2.ª temporada, a partir de segunda-feira, com direito a extensão para animações derivadas dos pássaros zangados.

É dura a vida de Angélica. A loira levou um time de convidados do seu Estrelas para Fernando de Noronha. A temporada gravada no arquipélago começa sábado, com Mariana Ximenes, Ricardo Tozzi e o chef Thiago Castanho.

Pausa. Mais uma vez dirigido pelo pai, Jayme Monjardim, Jayme Matarazzo, o Jayminho, posa para foto com Guilherme Lobo e Isabelle Drummond, em intervalo de gravação de Sete Vidas, no Galeão. De Lícia Manzo, a próxima novela das 6 estreia no início de março.