Cada novela terá a duração que lhe convém

Sem mais contar com o interesse de São Paulo no apoio financeiro à estrutura da Fórmula Indy, a Band confirmou ontem acordo fechado com Brasília até 2019. A primeira prova no Autódromo Nelson Piquet está marcada para o dia 8 de março.

O horário (6h45 da manhã!) é ingrato, mas o conteúdo vale a pena para crianças que madrugam: o Gloob começa a exibir na segunda-feira, de segunda a sexta, animação baseada na obra O Pequeno Nicolau, clássico infantil da literatura francesa.

Por falar em horário, a nova temporada do Desafio em Dose Dupla Brasil, produção da Mixer para o Discovery, vai tão bem, que ganhará faixa alternativa de exibição a partir deste domingo, às 21h30, com apresentação do primeiro episódio. O horário original, terças-feiras, às 20h30, continua valendo.

Egresso da Band, o apresentador Luciano Faccioli se mudou para o Recife, onde comandará o programa Faccioli na TV, da TV Jornal de Pernambuco, afiliada do SBT e integrante do Sistema Jornal do Commercio. Estreia 2.ª, às 12h05.

Até o canal Megapix se rende ao Dia das Crianças. A partir de outubro, as manhãs de sábado serão ocupadas pela sessão Megakids, que estreia com Deu a Louca na Chapeuzinho 2 e segue com Jimmy Neutron: O Menino Gênio, Astro Boy e Mulan.A Record celebra a presença do novo aplicativo do reality A Fazenda no topo da lista de consumo da Apple Store.

Com orçamento de R$ 800, o pessoal do Cinelab, primeira produção nacional do Universal Channel, montou um cenário apocalíptico dominado por zumbis, em alusão a megaproduções do gênero. Para tanto, a equipe foi até Cubatão e gravou a simulação em ruas vazias. No ar domingo, às 21h45.

O herdeiro. Sujeito que deu a José Alfredo (Alexandre Nero) a oportunidade de enriquecer, Sebastião Ferreira (Reginaldo Faria) não sabia, mas tinha um filho. Ele entra em Império na próxima semana, com cara de Carmo Dalla Vecchia, que já gravou com Lilia Cabral em Carrancas, interior de Minas - local que, na trama, é tratado como Monte Roraima.