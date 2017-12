Cada emissora de TV quer ter a sua simbologia etária

Entre as sugestões que as emissoras de TV apresentaram ao Ministério da Justiça para mudar os termos da portaria 264, para fins de classificação indicativa de TV, está até a troca dos símbolos criados para indicar, na tela, as faixas etárias a que se destina cada programa. Em vez de adotar símbolos padrão, cada emissora quer ter o direito de criar seu próprio símbolo. Os defensores da classificação argumentam que isso não seria política pública, e sim particular. E a falta de símbolos padrão só confundiria o telespectador. É como se o consumidor tivesse de identificar, a cada remédio que compra, a tarja criada por cada laboratório. A propósito da portaria 264, o Ministério da Justiça abriga na quarta-feira, 20, o primeiro encontro entre defensores e contestadores da nova classificação indicativa. Aliás, primeiro encontro desde que o ministro Tarso Genro resolveu ceder à pressão das emissoras para adiar a portaria, porque o debate não é inédito, mas vem agora com novos argumentos de ambas as partes. A vinculação de horários e faixas etárias continua sendo o maior ponto de discórdia entre os dois lados.