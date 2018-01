Caco Ciocler leva ao teatro 'A Construção', de Kafka

O espetáculo, que abre seus ensaios abertos a partir de hoje na Caixa Cultural e estreia dia 10 no Sesc Pompeia, nasce nesse contexto. Toma emprestado o texto do escritor checo para concretizar um desejo de verbalizar conflitos e perguntas muito particulares.

Quem conduz Ciocler na nova criação é o diretor Roberto Alvim. Ambos já haviam trabalhado juntos em "45 Minutos", montagem do ano passado na qual o intérprete já prenunciava certa necessidade de espelhar a própria condição no palco.

Na peça, escrita por Marcelo Pedreira, mostrava-se um ator em crise com o próprio ofício. Desgostoso com aquilo que faz, ele se dizia obrigado a estar no palco. Estava ali apenas em troca do quarto que ocupava nos fundos do teatro. Provocava o público. A situação servia de pretexto para que se expusesse um dilema na ordem do dia para o teatro: como fazer arte em um mundo sedento por entretenimento?

De certa maneira, "A Construção" leva adiante o questionamento. Reafirma a recusa em oferecer algo de "palatável" à plateia. Assim como também aprofunda a estética que estava delineada na parceria anterior entre Ciocler e o encenador: os movimentos rareiam, toda a cena está imersa na escuridão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

A Construção - Caixa Cultural (Praça da Sé, 111). Tel. (011) 3321-4400. 5ª a dom., 19h30. Grátis. Ensaios abertos até 5/2.

Sesc Pompeia - Teatro (Rua Clelia, 93). Tel. (011) 3871-7700. 6ª e sáb., 21 h; dom., 19 h. R$ 4/ R$ 16. Até 25/3. Estreia em 10/2.