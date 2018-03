Cachorros ganham passarela em evento de moda beneficente em NY Cachorros vão virar modelos por um dia na passarela do "Paws for Style" na noite desta terça-feira, em um evento beneficente em Nova York. Cachorros penteados serão acompanhados por seus donos famosos durante a nona edição da Feira Animal, que irá beneficiar a Sociedade Humana de Nova York. O ator Richard Belzar, da série de TV "Law & Order: Special Victims Unit", irá acompanhar seu cachorro BeBe, vestindo a marca DDC Lab, enquanto Nikki Blonsky, do filme "Hairspray", irá desfilar ao lado de seu cachorro Rocky, que vestirá Tory Burc. Wendy Diamond, diretora e criadora da "Paws for Style", disse que o evento foi criado como uma maneira de levantar dinheiro e chamar a atenção para a causa dos animais. "Não promovemos que cachorros se vistam todos os dias e sejam carregados como acessórios, mas vestimos, ocasionalmente os cachorros para caridade!", disse Diamond. Todos os acessórios usados pelos cães no evento serão leiloados no EBay, com a renda sendo revertida para a Sociedade Humana. (Por Nancy Leinfuss)