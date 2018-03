CAÇA ÀS BRUXAS

Mesmo antes da franquia Crepúsculo terminar, Hollywood já mexia os ingredientes de seu caldeirão para a próxima tendência de vilãs. Vampiros já eram, a vez agora é das bruxas.

Três filmes este ano trazem feiticeiras como vilãs. Em Dezesseis Luas (estreia prevista para julho) - narrativa sobrenatural baseada no livro de mesmo nome escrito por Kami Garcia e Margaret Stohl -, uma feiticeira tem poderes que poderão ser usados para o bem ou o mal. Em Oz: Mágico e Poderoso, James Franco é um mágico que viaja à terra dos Munchkins, e encontra três bruxas arqui-inimigas em uma trama que precede a produção original.

Em filme que estreia amanhã, Jeremy Renner (Legado Bourne) e Gemma Arteton (Quantum of Solace) são os irmãos João e Maria numa nova releitura, nada convencional, do conto de fadas dos irmãos Grimm - Caçadores de Bruxas. Lembra-se da clássica história dos irmãos perdidos na floresta, a casa feita de doces e a bruxa canibal? Após muitas adaptações para teatro, TV e cinema, Hollywood resolveu explorar o lado negro do conto e o reinventou com abordagem sombria e violência de sobra. Agora, João e Maria são exterminadores de bruxas e profissionais no assunto.

O californiano Renner admite que faz muito tempo desde que leu o conto. "Até iniciar este filme, pensava que contos de fadas eram histórias que você lia para crianças quando iam dormir", diz o ator que já foi indicado para o Oscar por Guerra ao Terror (de 2008, dirigido por Kathryn Bigelow).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Essa história é aterrorizante: irmão e irmã perdidos na floresta encontram uma casa de guloseimas e uma bruxa má que tenta devorá-los. Eles acabam matando a bruxa. Fim", resume o ator sobre o lado negro do conto dos irmãos alemães. "Achei esta uma excelente premissa", afirma o ator.

João e Maria: Caçadores de Bruxas se passa 15 anos depois, quando os irmãos já estão grandinhos, vestindo apertadas roupas de couro e exterminando qualquer bruxa que cruze seus caminhos pelo mundo. O ator de 42 anos, estrela de Os Vingadores, interpreta João, e a atriz britânica de 27 anos Gemma Arteton, é Maria. O objetivo dos dois é eliminar Muriel, uma bruxa puro mal, interpretada pela atriz holandesa Famke Janssen. "Eles parecem ter um problema maior comigo do que eu com eles", comenta ela em entrevista em Londres.

Dá para ter uma ideia do motivo: a personagem vivida por Janssen arquiteta um plano para sacrificar crianças numa convenção de bruxas que se aproxima. "A ideia de interpretar uma bruxa era atraente e diferente", garante a atriz de 48 anos, estrela de filmes como X-Men e Busca Implacável. "Eu nunca tinha feito nada assim; de ficar coberta sob maquiagem. Quando os produtores me mostraram desenhos de como minha personagem iria ser, não tive nenhuma dúvida, eu ia ficar horrorosa. Durante as gravações, não conseguia nem me olhar no espelho", relembra ela com bom humor.

Famke Janssen já viveu vilãs anteriormente - a de Golden Eye matava suas vítimas com as coxas. Não é difícil imaginar como deve ter sido difícil para a ex-modelo da Chanel mudar completamente o visual. Foram gastas de três a quatro horas diariamente para aplicar maquiagem e próteses. Nos filmes de X-Men, Janssen viu a preparação de outros atores, como Rebecca Romijn, a Mystique, que passava longas horas de transformação enquanto Janssen tinha que vestir somente uma roupa felina de couro para interpretar a dra. Jean Grey. "Uma personagem como uma bruxa dá liberdade, porque não há restrições em relação ao que se pode fazer. Mas eu fiquei um pouco presa com todo esse circo de próteses", confessa a atriz que estará também na próxima série a ser lançada pela Netflix, Hemlock Grove.

Maquiagem à parte, o tom deste filme é parte spaghetti western, parte Matrix, com armas de fogo, lutas e ação no estilo artes marciais. A britânica Gemma Arteton, conhecida por papéis de mocinha, desta vez inverte o jogo. Maria é violenta e guerreira - ela luta até contra cinco homens ao mesmo tempo. "Eu adorei!", disse ela. "Adorei bater nos caras! As cenas são bem brutas", contou ela, confessando que ficou bem nervosa. Seria este um conto feminista? "De certa maneira. Mulheres são vilãs na maioria dos contos. Não sempre. Há alguns vilões masculinos terríveis também. Mas acho que a Maria é bem feminista e intensa", ressalta a atriz.

Para Janssen, João e Maria têm apelo universal. "Alguns filmes eu não vejo porque acho que são feitos especialmente para os meninos, mas acho que as mulheres e meninas vão gostar deste. Há a história do irmão e da irmã. E há um romance também - obviamente não com a bruxa! Aliás, ninguém se apaixona pela bruxa", acrescenta ela.

Os irmãos Grimm provavelmente vão se revirar em suas covas com esta releitura violenta de seu clássico conto, mas certamente o filme atrairá os que buscam um entretenimento pipoca. "Distorce um pouco o conto original, mas é superdivertido", reforça Jeremy Renner.

O filme é produzido pelo comediante Will Ferrell e pelo ator e diretor Adam McKay, que são conhecidos por colaborações em comédias como O Âncora: A Lenda de Ron Burgundy, de 2004. Então, essa adaptação tem algo de engraçado e divertido? Famke Janssen explica que o humor negro é parte vital da história. "O filme não se leva a sério. Há algo meio Quentin Tarantino. A violência é tão exagerada que até parece uma caricatura."