Cabo Anselmo reinaugura Roda Viva Foi finalmente definida na manhã de ontem, como adiantou esta coluna no portal do Estado, a participação do Cabo Anselmo no Roda Viva que a TV Cultura volta a apresentar nesta segunda-feira, agora sob o comando do jornalista Mario Sergio Conti. O entrevistado é personagem mais do que oportuno num momento em que tanto se discute a reabertura dos arquivos do período militar. Ex-militar, líder do protesto que resultou no Golpe de 64, Anselmo atuou em uma organização de luta armada, foi preso e delatou muitos companheiros, inclusive sua namorada, Soledad, grávida dele.