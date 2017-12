Cabelo e maquiagem da marca Vitorino têm aparência bastante natural

Uma pele hidratada e luminosa é aposta da maquiagem para o desfile de desta terça, 1º/4, na SPFW da grife Vitorino. Os passos de preparação para a maquiagem são fundamentais para essa beleza, portanto é preciso limpar bem a pele, hidratar e aplicar um prime. A base é aplicada com as mãos para ter um acabamento bastante natural, mas com cobertura. O pó é aplicado na zona 'T' abaixo dos olhos para fixar o corretivo, quando necessário.

A maquiadora Fabiana Gomes diz que uma pele com um aspecto muito pesado é ultrapassada. "Como estamos falando do verão, tem sempre muita pele aparecendo e é importante que a maquiagem seja harmônica com o restante. A dica para testar a base é aplicar no colo ou no pescoço, se o produto sumir é porque está na tonalidade correta", conta a maquiadora sênior da Mac, Fabiana Gomes.

Um iluminador que muda de cor de acordo com a luz é o diferencial desse make; o produto é aplicado no alto das têmporas até a parte de baixo das sobrancelhas. Nos olhos, pouca máscara marrom colocada com pincel de sombra.

Nos fios, a praticidade foi a diretriz para o look. Os cabelos são escovados, mas sem modelar para um aspecto habitual. "Apenas aplicamos um protetor térmico para dar brilho", explica o cabelereiro Evandro Angelo.