Cabelo e maquiagem da Colcci seguem estilo de Gisele

A inspiração de Henrique Martins para a maquiagem do desfile da Colcci na quarta à noite, na São Paulo Fashion Week - SPFW -, foi "um beijo do sol". Poucos produtos foram usados para se obter uma beleza natural. Nos olhos, sombra bronze cremosa com um toque de hidratante por cima para obter um efeito molhado. O blush segue a tonalidade terrosa e se funde com o iluminador e os lábios receberam gloss coral.

Para os cabelos, Robert Estevão criou o conceito romântico. Esse visual requer a aplicação de mousse. Com os fios divididos de lado, foi feito um babyliss bastante solto. Portanto, a não ser pela risca lateral, o cabelo do desfile deve seguir o estilo dos fios de Gisele Bündchen - a principal modelo dessa apresentação.

Nas unhas, seguindo a tendência da temporada, esmalte nude em duas opções - uma com cintilância e outra sem.